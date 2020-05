Corona: Steuereinnahmen brechen um 100 Milliarden Euro ein

Steuereinnahmen brechen wegen Corona zusammen

Der Arbeitskreis der Steuerschätzer wird am Donnerstag die neuen Zahlen zur Steuerschätzung 2020 vorlegen. Für Finanzminister Scholz wird es ein Schlag ins Kontor:

100 Milliarden Euro werden 2020 dem Staatssäckel fehlen!

Das Coronavirus lässt Umsätze in der Wirtschaft wegbrechen und damit auch Steuerzahlungen an Bund und Länder. Dieser Konjunktureinbruch wird sich lt. den Experten auch noch bis ins Jahr 2021 hinziehen, allerdings nicht mehr so extrem wie 2020.

Die Regierung befindet sich finanziell gerade in einer Abwärtsspirale: Hilfsgelder aufnehmen, aber keine Steuereinnahmen generieren… Die Bilanz der Coronakrise wird für zukünftige Generationen sehr ernüchternd sein.

Die einzige Lösung ist ein sofortiges Ende des Shut-Downs, um die Reste der deutschen Wirtschaft wiederzubeleben!

Hier das aktuelle Positionspapier der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag zum Exit aus dem Shut-Down:

https://www.afdbundestag.de/corona-positionspapier-2-shutd…/