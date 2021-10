Corona: Spaltung, Hetze, Ausgrenzung – und was kommt danach?

Der deutsche Soziologe und Sozialpsychologe Prof. Harald Welzer erklärt in seinem Buch, wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden. Er zeigt den Mechanismus auf, nach dem es bereits im 3. Reich zu Ausgrenzung und Genozid kommen konnte.

Im Video ab Minute 6:06 – In einem offenen Brief klagen Holocaust-Überlebende die Medien an, das Volk zu belügen und sprechen eine erschreckende Warnung aus.

Diesen Brief, der komplett eingeblendet wird, sollte man sich unbedingt anhören, so viele wahre Worte.

