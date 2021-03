Corona: So schützt Du dich zu Hause vor dem Wahnsinn!

Dieser schlaue Arbeiter zeigt ganz deutlich, was von diesem Manipulationsgerät und seiner Propagandamaschinerie zu halten ist, welche dich ständig versucht in der Angst zu halten, negative Gedankenprozesse unterbewusst stimuliert, allerlei Narrative in den Kopf setzt und deine Seele zu müllt.

4.5 8 Bewertungen Artikel Bewertung