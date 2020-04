Corona-Schikanen werden immer unerträglicher: Landesregierung untersagt Autokinos

Der Betrieb von Autokinos in Mecklenburg-Vorpommern ist ab sofort untersagt, berichtet der NDR. Die Landesregierung hat mit einer „ergänzenden Übersicht“ konkretisiert, welche Branchen im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen öffnen dürfen und welche nicht.

Die Autokinos wurden neu in die Liste der Branchen aufgenommen, die aktuell nicht betrieben werden dürfen. Das geht aus einer Veröffentlichung des Gesundheitsministeriums hervor, die am Mittwochnachmittag aktualisiert wurde. Als Begründung heißt es, es handele sich um ein Angebot aus dem Bereich der Freizeitaktivitäten.

In Güstrow wurde extra ein Autokino eingerichtet, um mit Abstand Filme schauen zu können. Die Autos standen seit Ostern immer zwei Meter voneinander entfernt. Auch in Wismar, Neubrandenburg und Möllin waren Vorstellungen geplant. Bereits die Ankündigungen waren in den sozialen Netzwerken auf großes Interesse gestoßen – die nun nötigen Absagen lösten dort größtenteils Unverständnis aus.