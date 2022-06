Corona-Panik und Krieg: Deutsche sind nachrichtenmüde

Das Interesse an Nachrichten ist in Deutschland einer Umfrage zufolge deutlich gesunken. Nur noch 57 Prozent der Internetnutzer geben an, sich für Informationen über das aktuelle Geschehen zu interessieren, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten „Reuters Institute Digital News Report 2022“ hervorgeht. Das sind zehn Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Befragt wurden in Deutschland rund 2.000 Erwachsene online.

Immer mehr Menschen vermeiden der Studie zufolge Angst machende Nachrichten wie die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg oder die drohende Wirtschaftskrise. „Die Themen, die Journalisten für die wichtigsten halten – politische Krisen, internationale Konflikte oder Pandemien – scheinen genau diejenigen zu sein, die auf manche Menschen abstoßend wirken“, erklärte der Hauptautor Nic Newman.

Bei den Deutschen ging das Interesse bei den 18- bis 24-Jährigen am deutlichsten zurück. Von ihnen interessieren sich den Angaben zufolge nur 31 Prozent für Nachrichten, ein Minus von 19 Prozentpunkten.

