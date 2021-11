Alle Fakten rund um Corona, mit denen die harten Lockdown-Maßnahmen begründet wurden, sind im Mainstream längst widerlegt. Dennoch gibt es kein Ende der Maßnahmen und erst recht keinen Aufschrei in der Bevölkerung. KlaTV läßt in dieser Sendung Psychologen, Psychoanalytiker und einen Pädagogen zu Wort kommen, die erklären, warum das so ist.

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung