Corona-Maßnahmen von Robert Farle (AfD) auf den Punkt gebracht!

Bernd Adam: Sehr gute Analyse! Wenn man sich ein wenig mit der RKI-Datenbank (Survstat) befasst, sieht man auch den Rest des Kreislaufs: Die Keuchhusten-Fälle sind auf ein Drittel gefallen, und immerhin ist Keuchhusten eine sehr häufige Krankheit. Die Masern sind quasi ausgestorben. Man bedient sich also im Gesundheitswesen ohne Hindernis aus den bekannten Krankheiten, um sie zu Corona-Fällen umzufunktionieren. Wenn diese Leute dann zusätzlich noch „auf Corona behandelt“ werden, bekommt man dann auch noch nach Belieben einen schweren Verlauf mit Spätfolgen. Wenn man umgekehrt die Covid-19-Fälle in der RKI-Datenbank nimmt und nach den sogenannten Falldefinitions-Kategorien trennt, so sieht man, dass der Anteil der positiv Getesteten mit Covid-19-Symptomen (Kategorie C, labordiagnostisch-klinisch) wellenförmig verläuft und die sogenannte zweite Welle schon die vierte seit dem Frühjahr war. Im Klartext: Es gibt jetzt nicht mehr Kranke als im Sommer, als wir alle eigentlich in unserem Umfeld nichts von einer Epidemie spürten.