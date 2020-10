Corona-Lockdown: Proteste breiten sich in Italien aus!

Die Proteste breiten sich in Italien aus, immer mehr Bürger demonstrieren gegen die von der Regierung Conte verhängte Abriegelung. Es war zu erwarten, dass ein erneuter Lockdown wegen des Corona-Virus nicht mehr still hingenommen wird und die Menschen immer mehr aufwachen. Nachfolgend einige Videos zu den Protesten

Protest in Catania (Sizilien)

La protesta dilaga in tutta Italia, Catania (Sicilia): cittadini in piazza contro il lockdown imposto dal governo Conte. #RadioSavana pic.twitter.com/13pE62yQnD

Erneuter Protest in Neapel:

Cittadini incazzati si riversano nelle piazze di Napoli per protestare contro il lockdown ed il coprifuoco: "Lavoro e libertà! DeLuca, Conte vaffanculo." #RadioSavana pic.twitter.com/aHQbwHO4o0

Protest in Ostia (Rom):

Ostia (Roma), cittadini in protesta contro il lockdown: "Libertà!" #RadioSavana pic.twitter.com/9gcF1FOHFh

Protest und gewaltsame Ausschreitungen in Rom:

Dopo Napoli anche a Roma scendono in piazza contro il lockdown violando il coprifuoco: violenti scontri con la Polizia. #RadioSavana pic.twitter.com/K3cqw6X5C2

Protest in Nocera:

Nocera, cittadini in protesta contro il lockdown: sedie e tavoli in mezzo alla strada per bloccare il traffico. #RadioSavana pic.twitter.com/jVuu0TWwL4

— RadioSavana (@RadioSavana) October 25, 2020