AUF1 zeigt den neuen Interview-Film von Jens-Tibor Homm: Die Corona-Pandemie hat gravierende Auswirkungen auf das Leben von Kindern und Jugendlichen. Soziale Kontakte werden eingeschränkt Alltagsstrukturen brechen weg und Schutz-Maßnahmen müssen eingehalten werden – all das hinterlässt Spuren in den Kinderseelen. Auch die Eltern sind durch die Corona-Krise belastet. Sie arbeiten im Homeoffice oder können nicht mehr arbeiten gehen, weil sie sich um die Kinder kümmern müssen. Ständig müssen sie sich auf veränderte Situationen einstellen. Die Ungewissheit über die Betreuungssituation in Schule und Kita beeinträchtigt das Wohlbefinden von Kindern und Eltern massiv. In dem Interview-Film „Corona-Kinder – Jetzt reden wir!“ kommen Kinder, Jugendliche und Eltern zu Wort. Sie erzählen über ihre Probleme in der Corona-Zeit.

