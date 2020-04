Corona-Irrsinn: Gastronomie übt Abstand halten

Das ist Antje. Antje arbeitet in der Gastronomie und weiß, dass man da viele Menschen anstecken kann. Deswegen serviert Antje auf Abstand. Sei wie Antje.

Unseren Humor sollten wir behalten, auch wenn aktuell 70.000 Betrieben in der Gastronomie die Pleite droht. So lange wir einem Tierarzt (RKI) und einen Bankkaufmann (Spahn) folgen, dazu noch einem Virologen der heute hü und morgen hott sagt, wird es mit Deutschland schlimm enden. Und das wegen einem Virus, der unserer Meinung nach, nicht mal so gefährlich ist wie eine Influenza.