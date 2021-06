Corona-Impfung: Bericht aus einem Krankenhaus

Guten Morgen – Heute möchte ich auch mal eine kleine Zusammenfassung über die Beobachtungen nach der Erstimpfung meiner Kollegen beisteuern. Wir sind alles Mitarbeiter eines sehr großen Krankenhauses.

Ende März Anfang April konnte bei uns wer wollte, sich mit Astra Zeneca impfen lassen.

Der Dienstplan wurde direkt so gestaltet, das unsere Impflinge den nächsten Tag frei hatten.

Es wurden täglich ca 10 Mitarbeiter zum Impftermin geschickt.Jeder hatte danach schmerzen an der Einstichstelle, gut, das hat man auch bei anderen Impfungen. Der Großteil entwickelte auch Krankheitssymptome, wie Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Ermüdung/Schwäche. Sehr viele hatten eine graue oder sehr rote Gesichtsfarbe, manche sahen aus wie der Tot.Sie waren aber alle nach 1-3 Tagen krank wieder auf der Arbeit.

Ein Kollege war direkt 3 Wochen krank, welche Symptome weiß ich leider nicht, Ärztin sagte es hätte nichts mit der Impfung zutun. Ein weiterer junger Kollege entwickelte eine Darmentzündung und war daraufhin natürlich wieder krank. Einer hatte unerklärliche Brustschmerzen, innere Unruhe über mehrere Tage. War dann auch 3 Wochen krank. Sein Arzt sagte es käme von der Impfung. Er lässt sich demnächst trotzdem den 2 Schuss setzen, unter Beobachtung vom Hausarzt und wieder mit Astra Zeneca.

Mir viel auf, das seitdem die Impfung stattgefunden hat, die Impflinge immer wieder kurz krankgeschrieben sind, viele sind ständig Müde. Eine Kollegin war jetzt auch wieder krank, ihre Entzündungswerte waren sehr hoch, ihr ging es sehr schlecht. Ihre Knochen schmerzten so sehr das sie sich kaum bewegen konnte. Auch ihr Arzt sagt es käme nicht von der Impfung. Eine weitere Kollegin hat seitdem täglich Kopfschmerzen sowie Handschmerzen, kann Nachts kaum schlafen. Sie selber sagt das kommt nicht von der Impfung, wäre wohl von ihren Rückenproblemen. Diese ersten 3 Kollegen, waren zuvor selten krank! Eine Kollegin hatte einen Tag nach der Impfung starken Schwindel. Jetzt bekommen sie alle ihre 2 Spritze, mit Biontech:

Ich hoffe das geht gut, habe langsam wirklich Angst um sie….. Auf die Ärzte kann man sich im Moment ja leider überhaupt nicht verlassen, alle völlig Corona verblendet.

Meine Freundin hat sich auch mit Biontech impfen lassen, die nächsten Tage ist die 2 fällig. Nach der 1ten hatte sie kurzzeitig einen tauben Mundwinkel. Das hält sie leider nicht davon ab…..

Die Mutter einer Kollegin hat sich auch mit Biontech impfen lassen, sie ist im Moment wohl auffällig stark verwirrt.

Egal was ich an Berichte/Beweise liefere , sie lassen sich alle leider nicht davon abbringen, der Gedanke an die „Freiheit „ das Reisen etc ist bei allen die Begründung. Man fühlt sich so hilflos, man kann nur zuschauen und hoffen das nichts schlimmeres passiert.

Quelle: Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung

5 12 Bewertungen Artikel Bewertung