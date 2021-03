Corona-Impfstoff: Beschwerde gegen Israel beim Haager Tribunal eingereicht

„Die Organisation „People of Truth“ reichte beim Haager Tribunal eine Beschwerde gegen die israelische Regierung ein, die über Pfizer illegale Experimente mit israelischen Bürgern durchführt. In einer beim Haager Tribunal eingereichten Beschwerde heißt es: „Dies ist eine Vereinigung, deren Mitglieder Anwälte, Ärzte, öffentliche Aktivisten und die breite Öffentlichkeit sind, die beschlossen haben, ihr demokratisches Recht auszuüben, die experimentelle medizinische Behandlung (Corona-Impfstoff) nicht zu erhalten, und sich fühlen dass sie unter großem, schwerem und illegalem Druck der Regierung stehen. Israel, Knesset-Mitglieder, Minister, hochrangige öffentliche Vertreter, Bürgermeister und mehr.

Wir möchten mit einem Grundwissen zu diesem Thema beginnen: Das Corona-Virus ist eine innovative medizinische Behandlung, die erst kürzlich in den USA von der FDA zugelassen wurde (nur in Notfallverfahren), eine nicht endgültige Zulassung mit Einzelheiten zu 22 Nebenwirkungen des Impfstoffs . Darüber hinaus ist allen medizinischen Faktoren klar, dass das Problem der langfristigen Auswirkungen der Behandlung nicht wissenschaftlich getestet wurde (Tests und Forschung) und die langfristigen Auswirkungen und die Sicherheit der Behandlung auf die Empfänger unbekannt sind.(…)

„Nürnberger Kodex“ – ein Kodex für medizinische Ethik, der auf der Grundlage von Gesetzen herausgegeben wurde, nach denen Nazi-Kriminelle während des Zweiten Weltkriegs wegen schrecklicher medizinischer Experimente im Rahmen des als Nürnberger Prozesse bekannten Ärzteprozesses vor Gericht gestellt wurden.

Der Nürnberger Kodex bildete später die Grundlage für die Verabschiedung der Helsinki-Erklärung sowie die Grundlage für das Patientenrechtsgesetz in Israel.

Wir möchten Ihnen detailliert vorstellen, wie die israelische Regierung mit ihren Ministern und Mitgliedern der Knesset, Bürgermeistern und anderen hochrangigen Beamten in diesem Jahr im Staat Israel illegal und offen gegen das Nürnberger Gesetz verstößt. Und Extremisten, und leider nicht nur in einem Aspekt, sondern viele, zu viele!

Bewusste Zustimmung zur Teilnahme an einem medizinischen Experiment – Der erste Grundsatz des Nürnberger Kodex ist die Bereitschaft und Einwilligung der Person, sich behandeln zu lassen und an dem Experiment teilzunehmen.

Die Person sollte die Wahlfreiheit ausüben, ohne dass eine Einrichtung eingreift, die Gewalt, Täuschung, Betrug, Drohung, Aufforderung oder irgendeine andere Art von Bindung oder Zwang ausübt. Als die Leiter des Gesundheitsministeriums und des Premierministers den Impfstoff in Israel einführten und mit der Impfung israelischer Einwohner begannen, wurden die Impfstoffe nicht empfohlen, da sie in der Praxis an einem medizinischen Experiment teilnehmen und ihre Zustimmung nach dem Nürnberger Kodex erforderlich ist Erst als klar wurde, dass der Ministerpräsident eine Vereinbarung mit Pfizer unterzeichnet hatte, wurde diese erstmals veröffentlicht und auch vom Ministerpräsidenten erklärt, dass dies tatsächlich ein medizinisches Experiment ist. Und dass dies das Wesentliche der Vereinbarung war.

Dies ist in der Tat ein genetisch-medizinisches Experiment am Menschen, das ohne Einverständniserklärung und unter schwerwiegender und offensichtlicher Verletzung des Nürnberger Kodex durchgeführt wird.

B. B. Bibi-Pfizer-Vereinbarung. Nach dem Vorfall wurde klar, dass der israelische Premierminister eine Vereinbarung mit Pfizer (dem produzierenden Unternehmen) unterzeichnet hatte, wonach er eine riesige Menge von Millionen von Impfstoffdosen erhalten würde, und dies gegenüber anderen Ländern vorziehen würde Impfstoffe (israelische Einwohner) würden als „Experimentatoren“ für das Pharmaunternehmen dienen.

Es wurde vereinbart, dass das Pharmaunternehmen alle vertraulichen medizinischen Informationen, die ohne sein vorheriges Wissen oder seine Zustimmung persönlich sind, aus Israel erhalten würde.(…)“

