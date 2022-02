Corona-Fakten: Kinder werden durch die Genspritze gefährdet

Besonders unethisch und unverantwortlich sind die medizinischen Experimente mit den Allerkleinsten, denn Kinder und Jugendliche sind bekanntlich fast überhaupt nicht von Corona betroffen. Dennoch will das Polit-, Medien-, und Pharmakartell auch die Kinderimpfung weiterhin auf Biegen und Brechen durchdrücken, zumindest über indirekten Zwang, der vor allem über die Schulen erzeugt wird. Dagegen sollten sich Eltern mit allen Mitteln wehren: Denn die Gefahren durch die Spike-Spritzen für ihre Sprösslinge sind enorm. Die Zahl an Nebenwirkungen und Impftoten geht auch bei Kindern und Jugendlichen durch die Decke. Was für ein Verbrechen es ist, unseren Nachwuchs an einer experimentellen Gentherapie teilnehmen zu lassen, um die globalistische Agenda zu befeuern, komm jetzt immer mehr ans Tageslicht.

Und die langfristigen Folgen dieser Menschenexperimente mit neuartigen Substanzen sind noch gar nicht abzusehen. Es ist zu befürchten, dass die eigentliche Nebenwirkungs-Pandemie erst kommt und eine Generation an Geschädigten heranwächst.