Corona: Es ist unfassbar wie in diesem Land gegen Kinder und Bürger vorgegangen wird

Die 2. Welle wird generiert. Kinder bereits in häuslichert Isolation. Kein Kontakt zu Eltern ohne Maske, separat Essen, Duschen, schlafen. §13 GG außer Kraft- Einweisung in geschlossene Einrichtung und 2 Jahre Haft angedroht! Rede von Tina Romdhani in Ravensburg.

