Corona: Eine Zahnarzthelferin berichtet aus ihrer Praxis

Guten Morgen, ich arbeite seit 25 Jahren im Zahnmedizinischen Bereich, seit Jahren bin ich fast nur in der Prophylaxe tätig.

Es dreht sich alles nur noch um geimpft sein und negativ sein, vor allem die Patienten fragen täglich nach.

Gestern hatten wir tatsächlich einen Patienten, der wollte sich nur von geimpften Personal behandeln lassen, ich kann es immer noch nicht fassen.

Einige von Patienten legen Wert drauf, das wir negativ sind, bevor wir an Behandlungsstuhl gehen….

Hallo, wo sind wir hier?

Geht es noch?

In bin den ganzen Tag im Speichel von Patienten, hatte noch nie was, niemand den ich kenne von meinen Kolleginnen hat irgendwas.

Ich und eine Kollegin sind nicht geimpft, sonst alle in der Praxis!

Allen ging es nicht gut nach der Impfung.

Ich habe versucht ein Jahr lang aufzuklären, jeden Patienten, als Zahnarzthelferin ist man ja sofort beim Thema, Mundschutz usw.

Die Patienten müssen den ja abnehmen, was ich da alles sehe😳, manchmal denke ich der Mundschutz ist noch nie gewechselt worden😔.

Mittlerweile bin müde geworden, es kostet viel Kraft…sich ständig zu rechtfertigen , das man nicht geimpft ist….oft blankes Entsetzen, wie könnte ich nur in so einen Beruf arbeiten ohne Impfung….wenn ich sag die Impfung schützt nicht usw…..

Dann wird kein Wort mehr gesprochen und ich weiß das beim nächsten Mal, die Patienten nicht mehr zu mir in die Prophylaxe kommen …..

Ich gehe meinem Weg, werde mich nicht testen lassen und auch nicht impfen lassen, zum Glück macht mir mein Arbeitgeber kein Druck….hab auch klar gesagt, das ich sofort gehe , falls ich gezwungen werden sollte mich zu impfen usw.

Wünsche allen viel Kraft, diesen Irrsinn auszuhalten.

Ich glaube an Gott und bin so froh, das ich alle meine Sorgen bei ihm abladen darf…..und ich die Kraft für jeden Tag bekomme.

Gottes Segen euch allen!

Quelle: Pflege- und Krankenhauspersonal für Aufklärung

5 14 Bewertungen Artikel Bewertung