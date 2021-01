Jens Spahn will uns erzählen, dass Millionen von Bürgern mit den Hufen scharren, um sich endlich die Corona-Impfung abholen zu können.

In diesem kurzen Video seht ihr einen Sonderbus an einer Haltestelle in Wörth, der heute dafür eingesetzt wurde, alle Impfwilligen aus der Südpfalz einzusammeln und ins Impfzentrum zu fahren. Blöd nur, dass niemand mitfährt. So einfach entlarvt man staatliche Fake News.

4.9 10 Bewertungen Artikel Bewertung