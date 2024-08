GERHARD VIERFUß und TOBIAS GALL sind zwei Rechtsanwälte aus dem zehnköpfigen Verteidigerteam von COMPACT, das den Kampf um die Pressefreiheit von Jürgen Elsässer und seinem Team aufgenommen hat. Der Deutschland-Kurier sprach EXKLUSIV mit den beiden am Rande einer AfD-Veranstaltung in Falkensee am 31.07.24.

