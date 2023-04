CO2-Tracking: New York macht den Anfang – “Verschwörungstheorie” wird wahr

Wer behauptet hat, dass man künftig Einkäufe tracken wird, um den “CO2-Fußabdruck” der Leute zu messen, wurde bislang gerne als “Verschwörungstheoretiker” bezeichnet. In New York City wird dieser infame WEF-Plan nun allerdings bald in die Realität umgesetzt. Dazu sollen Kreditkartendaten ausgewertet werden.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen einkaufen und an der Kassa piept es plötzlich, weil Ihre Produkte “zu viel CO2” verursachen. Was noch wie eine Utopie klingt, könnte in New York City bald schon Realität werden. Dabei handelt es sich um die Umsetzung von dystopischen Plänen des Weltwirtschaftsforums (WEF), welche die totale Kontrolle der Menschen vorsehen. Etwas, was beispielsweise auch im vom WEF kontrollierten Kanada der Fall ist, wo es ähnliche Pläne gibt.

