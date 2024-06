CO2-Religion: Dänemark führt ‚Kuh-Furz-Steuer‘ ein

Die Klimawandel-Hysterie geht in die nächste Runde. Dieses Mal ist es Dänemark, das glaubt, eine besondere Vorreiterrolle einnehmen zu müssen. Um die „klimaschädlichen“ Emissionen zu senken, wurde nun von der dänischen Regierung eine neue Steuer beschlossen. Diese bittet Landwirte zur Kasse, wenn sie Nutzvieh halten. Die Rülpser und Pupse von Kühen, Schweinen & Co. spülen dann Geld in die Staatskassen. Weiterlesen auf Der Status.at

