CNN-Direktor prahlte: ‚Wenn Corona durch ist, verbreiten wir Klima-Angst‘

Aktuell geht in sozialen Medien ein Video viral, das bereits in den vergangenen Jahren mehrfach für Aufsehen sorgte. Darin prahlt der CNN-Direktor Charlie Chester darüber, wie sein Sender die Öffentlichkeit mit Propaganda gezielt manipuliert. Nach dem Prinzip, dass sich Angstmache gut verkauft, stellte er in Aussicht, dass der Klimawandel das nächste Ass im Ärmel der Systemmedien sein wird.

Was einmal auf Video- oder Tonband gesagt wurde, lässt sich nicht zurücknehmen – und das Internet vergisst nie: Diese zwei Weisheiten bewahrheiten sich im Bezug auf Skandal-Aussagen, die der ehemalige technische Direktor bei CNN, Charlie Chester, über die Propaganda-Maschinerie beim System-Sender zum Besten gab. Weiterlesen auf Der Status.at

