Claudia Roth will erneut in den Bundestag: „Kampf für Demokratie“

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) will erneut für den Bundestag kandidieren. Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, strebt die 69-jährige Grünen-Politikerin bei der nächsten Wahl ein Mandat in ihrer Heimatstadt Augsburg an. Angesichts der jüngsten Wahlerfolge demokratiefeindlicher Kräfte in zwei Bundesländern sehe Roth die Notwendigkeit, „Haltung und Entschlossenheit für unsere Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, sagte sie der Augsburger Allgemeinen. Dies sei für sie der zentrale Grund, sich weiterhin politisch zu engagieren. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

