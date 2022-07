Clan-Ärger in Alpen-Freibad: „Mehrfache Bedrohungen“

Familienclans haben in der jüngsten Zeit vermehrt das Alpenwarmbad in Benediktbeuern besucht und sich dort völlig daneben benommen. Sie bedrohten Angestellte und nahmen Glasflaschen mit in die Schwimmbecken.

Um frühzeitig zu reagieren, habe man deshalb am vergangenen Sonntag erstmals und „auf Probe“ einen Sicherheitsdienst engagiert, der mit einem Mann vor Ort gewesen sei, berichtete der Bürgermeister.

Dem Vernehmen nach handelt es sich bei den Familienclans unter anderem um Menschen aus dem Nahen und Mittleren Osten, die nicht unmittelbar aus der Region stammen, sondern von weiter her ins Klosterdorf fahren, weil sie in anderen Freibädern – etwa in München – bereits Hausverbot haben.

Mehr auf tz.de (Artikel im Archiv)

