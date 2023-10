Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linkspartei) hat nach dem mutmaßlichen Übergriff auf Tino Chrupalla die AfD verhöhnt. Diese suhlten sich in der „Opferrolle“, suggerierte Thüringens Ministerpräsident auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter): „Warum nur, warum fällt mir das heute ein? Ich weiß es gar nicht, aber es kam mir heute morgen so in den Sinn!“

Auch andere linke Prominente äußerten sich zu dem Vorfall. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

2.3 3 Bewertungen Artikel Bewertung