„Christliche Schlampen“ – Christian Zeitz: „Studierende“ versuchten flüchtende Ukrainerinnen zu vergewaltigen

Mag. Christan Zeitz pflegt seit vielen Jahren gute Kontakte in Osteuropa, besonders in die Ukraine und kennt die Situation dort sehr gut. Daher konnte er AUF1 von der Lage vor Ort berichten.

Ab Minute 14:15: Christian Zeitz möchte eine Information nicht schuldig bleiben, die er davor angedeutet habe.

Es haben sich entsetzliche Szenen in den Wäldern vor der Grenze Polens abgespielt, wo Herkömmlinge aus muslimischen Ländern, die dort den Status von Stipendiaten auf den Universitäten gehabt haben, aus Syrien, aus dem Maghreb und aus Schwarzafrika, die gesagt haben, jetzt verbessern wir uns, wir bleiben nicht in der Ukraine, wir mischen uns unter die Flüchtlinge, unter die ukrainischen Frauen, und schauen, dass wir nach Polen und von dort aus nach Deutschland oder Österreich kommen, diese Leute, man kann es nicht pauschalieren, aber es sind keine Einzelfälle, haben ukrainische Frauen als christliche Schlampen und Untermenschen bezeichnet und beschimpft, und ich weiß von Fällen, die ich aus erster Ansicht belegen kann, dass es Vergewaltigungsversuche im großen Stil gegeben und dass diese Leute in jeglicher Hinsicht unglaublich benommen haben, man muss ihnen eigentlich jegliche Berechtigung absprechen, als Flüchtlinge behandelt und bezeichnet zu werden.

Das komplette Gespräch mit Christian Zeitz vom 4.3.2022 ab Minute 10:45.

Politikstube: Und in Deutschland oder Österreich angekommen, quaken sie über ihr Leid und die Diskriminierung während der Flucht aus der Ukraine, und die hilfsbereiten Bessermenschen oder Organisationen und die Leitmedien glauben ihnen jedes Wort.

