Christian Drosten: „Was richtig schützt gegen Omikron ist die Dreifach-Impfung“

Der Virologe Christian Drosten sieht die Booster-Impfung als effektivste Waffe im Kampf gegen die Omikron-Variante des Coronavirus.

„Was richtig schützt gegen Omikron ist die Dreifach-Impfung“, sagte der Wissenschaftler von der Berliner Charité am Dienstag im Podcast „Coronavirus-Update“ bei NDR-Info. Folglich sei die starke Konzentration auf die Booster-Impfungen in Deutschland richtig und wichtig.

Mit Blick auf bisherige Beobachtungen, nach denen Omikron mutmaßlich mildere Krankheitsverläufe verursache, sagte Drosten: „Ich denke, man kann das inzwischen sagen, dass das so ist.“ Erhobene Daten wiesen darauf hin, dass bei Omikron-Infektionen ein kleinerer Anteil der Infizierten ins Krankenhaus müsse.

Mehr auf Epoch Times

Politikstube: Und beim nächsten Buchstaben aus dem griechischen Alphabet für ein „böses“ Mutantenvirus ist es die Vierfach-Impfung, was richtig schützt. So langsam geht jede Glaubwürdigkeit flöten, auch in Anbetracht dessen, dass man das gebrannte Kind Drosten erneut zum Sprachrohr erhebt.

Wir empfehlen dazu „Die (geheimhaltene) Akte Christian Drosten„.

