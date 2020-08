Im Juli hatte die Umwandlung des Museums Hagia Sophia in eine Moschee für internationale Kritik gesorgt. Nun hat Präsident Recep Tayyip Erdogan per Dekret nachgelegt und ein weiteres Museum in Istanbul für das muslimische Gebet geöffnet. Wie die Hagia Sophia auch war der Chora-Bau über Jahrhunderte als Kirche genutzt worden.

