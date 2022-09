Chinesische Analyse: Europa ist durch Selbstmord-Sanktionen am Ende

In China sieht man die EU am Ende. Die Sanktionen würden Europa massiv treffen, im Gegensatz zur USA. Zugleich würde die EU mit ihrer Politik der vorbehaltlosen Unterstützung der Ukraine ihre Chancen stark mindern, als geopolitische Kraft in der internationalen Politik mitbestimmend zu sein.

Das viel wiederholte Mantra der westlichen Politiker, dass die Sanktionen wirken und Russland in die Knie zwingen, hält einer Überprüfung der Realität kaum stand. Selbst im Editorial von China Daily schreibt man Europa und die EU inzwischen völlig ab. Die EU werde der größte Verlierer des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sein, egal wie dieser auch ausgeht, ist die chinesische Sicht auf die Dinge.

Schon fast zynisch stellt die chinesische Analyse fest, dass der einzige Erfolg der EU und ihrer Sanktionspolitik darin besteht, sich aus dem “Konzert der Großmächte” – sofern man da überhaupt bisher mitspielte – endgültig zu verabschieden.

