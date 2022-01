China: Zwangsquarantäne in winzigen Metallboxen

Reihenweise Metallboxen, in denen mutmaßliche COVID-19-Patienten untergebracht werden sollen, und Schlangen von Bussen, die die Menschen in Quarantänelager bringen, sind in einer Reihe albtraumhafter Social-Media-Videos aus China zu sehen. Schwangere Frauen, Kinder und ältere Menschen sind gezwungen, bis zu zwei Wochen lang in diesen überfüllten Boxen zu bleiben, die mit einem Holzbett und einer Toilette ausgestattet sind.

Originalvideo NDTV

Politikstube: Dagegen sind die Covid-Quarantäne-Lager in Australien geradezu de luxe.

