China pustet an einem Tag so viel CO₂ raus, wie das Heizgesetz in sechs Jahren spart

Die Ampel-Regierung wird das Gebäudeenergiegesetz – besser bekannt Heizungsgesetz oder „Habecks Heiz-Hammer“ – im Bundestag beschließen. Zwar in einer stark abgeschwächten Form – und doch weiterhin gegen heftige Bedenken aus der Opposition und gegen die Mehrheit der Bevölkerung.

Dabei ist der Effekt des für Bürger, Unternehmen und Staatshaushalt milliardenschweren Gesetzes mickrig! (..) Deutschland spart in sechs Jahren etwa so viel CO₂ ein, wie China an einem (!) Tag ausstößt. Weiterlesen auf nius.de

