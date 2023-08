Chieming: Özdemir und Schulze bei eigener Veranstaltung lautstark ausgebuht

Reden von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und der bayerischen Grünen-Vorsitzende Katharina Schulze sind am Dienstagabend in einem Pfeifkonzert und Buhrufen untergegangen. Die beiden Politiker hatten beim „Politischen Abend der Grünen“ in einem Festzelt im bayerischen Chieming vor 2.500 Anhängern sprechen wollen. In Bayern wird in zwei Monaten ein neuer Landtag gewählt.

Doch die Menge, die – anders als erwartet – offenbar vor allem aus Wut auf die Grünen zu der Wahlkampfveranstaltung erschien, ließ Schulze und Özdemir kaum zu Wort kommen. Die Stimmung war derart aufgeheizt, daß die Polizei die Politiker zum Rednerpult begleiten mußte. Weiterlesen auf Junge Freiheit.de – Weiteres Video (Katharina Schulze) im Artikel

