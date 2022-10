Chemnitz: Demonstranten fordern Rücktritt der Chaos-„Ampel“!

32 Jahre Wiedervereinigung: Doch für viele Bürger in Chemnitz (Sachsen) ist dies aktuell kein Grund zur Freude. Ähnlich wie vor über 30 Jahren, so gingen auch am 3. Oktober 2022 wieder tausende Bürger auf die Straße, um ihren Unmut über die katastrophale Politik der Chaos-„Ampel“-Regierung zu zeigen. Klare Forderungen nach einem Regierungsrücktritt und einen Politikwechsel wurden laut. Deutschland Kurier

