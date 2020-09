„Charlie Hebdo“: Der Anschlag, der Prozess und viele Angeklagte

In diesem Gerichtssaal in Paris beginnt an diesem Mittwoch der Prozess gegen die mutmaßlichen Komplizen der Täter der Anschläge gegen die Redaktion von „Charlie Hebdo“ und einen jüdischen Supermarkt im Januar 2015. Ein in vieler Hinsicht außergewöhnlicher Prozess, der für die Archive der Justiz gefilmt werden wird. Fünfeinhalb Jahre nach den Anschlägen müssen sich 14 Angeklagte vor dem Schwurgericht verantworten. Drei der mutmaßlichen Terroristen wurden von der Polizei erschossen.

Auf der Anklagebank sitzen zum einen die Brüder Kouachi, die bei dem Angriff auf „Charlie Hebdo“ 12 Menschen getötet haben sollen, und auf der anderen Seite Amédy Coulibaly. Er soll in Montrouge im Süden von Paris eine Polizistin und vier Menschen, alle jüdischen Glaubens, in einem koscheren Lebensmittelladen erschossen haben.