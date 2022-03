Charité Berlin: Ungeimpfer Patient wird von Organ-Empfängerliste gestrichen?

Ein 61-jähriger Patient mit einem starken Lungenschaden (Lungenemphysem), bei dem die Lungenbläschen unwiderruflich erweitert oder zerstört sind, ist Transplantationspatient beim deutschen Herzzentrum in Berlin. Er ist seit ungefähr 5 Jahren bei Eurotransplant gelistet und wartet auf eine neue Lunge. Seine Lungenleistung lag im Sommer 2021 bei 18% und seine Frau schätzte seinen Gesundheitszustand als sehr bedenklich ein. Die Atmung des Patienten wird ganztägig maschinell unterstützt. Am 20. Juli 2021 war er zum vierteljährigen Routinecheck. Da er sich bis zu diesem Tag nicht gegen Covid-19 hat impfen lassen, wurde ihm mitgeteilt, dass er ohne diese Impfung von der Liste genommen wird, bzw. schon genommen wurde. Es existiert ein Schriftstück dazu, in welchem das auch bestätigt ist mit dem Vermerk NT (nicht transplantierbar). Der Stempel des Schriftstücks trägt die Signatur „Deutsches Herzzentrum Berlin – Transplantationsambulanz – Prof. Dr. med Volkmar Falk.“

Am 23. Juli 2021 rief die Frau des Patienten bei der Thoraxambulanz in Berlin an, um die Verwehrung auf einen Transplationsplatz kritisch zu hinterfragen. In diesem Telefonat, welches mir im Original vorliegt, wird der Frau mehrmals bestätigt, dass ihr Mann nur mit Covid-19 Impfung auf die Transplantationsliste kommt.

