Ceuta: Panzer fangen Migranten ab

Bis Dienstagmorgen haben rund 6.000 Marokkaner die Grenze zur spanischen Enklave Ceuta überquert. Um dem Migrantenstrom zu begegnen, stationierte Spanien Soldaten und Panzer an der Küste Marokkos. Die 85.000-Einwohner-Stadt Ceuta liegt in Nordafrika am Mittelmeer und ist von Marokko durch einen zehn Meter hohen Zaun getrennt.

Nachdem Spanien beschlossen hatte Brahim Ghali, den Chef der militanten Polisario-Rebellengruppe, die für die Unabhängigkeit der Westsahara kämpft, zur medizinischen Behandlung in das Land zu lassen, führte Marokko Grenzpatrouillen als Teil eines diplomatischen Protestes gegen Spaniens Entscheidung durch. Nachdem diese wieder gelockert wurden, kam es zu einem massiven Zustrom von Migranten.

