CeMAS: Linke NGO stellt Telegram-Nutzer unter Extremismus-Generalverdacht

Im Prozess der schrittweisen Aushebelung des Grundrechts auf Rede- und Meinungsfreiheit im Sinne des Linksstaates steht der Kampf gegen den Messengerdienst Telegram ganz oben auf der Agenda von Politik und Justiz. Die Hofschranzen der „Veröffentlichkeit“ lassen nichts unversucht, Telegram als bislang (noch) weitgehend zensurfreien Zufluchtsort an die Leine zu legen. Neue Munition in diesem diktatorischen Bestreben liefert ihr eine berüchtigte NGO namens CeMAS.

Ende März wurde vor den Abgeordneten des Deutschen Bundestages ein wahres Horrorszenario ausgebreitet über die angeblichen Abgründe von Telegram. Es handelte sich dabei um ein bösartiges, hochselektives Zerrbild zur vermeintlich objektiven und wahrheitsgetreuen Zustandsbeschreibung dessen, was sich in dem Messerdienst typischerweise so alles tummeln soll.

