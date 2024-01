CDU-General: Merkel hat „dieses Land gut regiert“

Ohne ersichtliche Not machte Linnemann jetzt einen tiefen, untertänigen Knicks vor der Kanzlerin, die nie selbst aktiv in die CDU eingetreten ist und in ihrem Herzen viel mehr Öko-Sozialistin zu sein scheint als Christdemokratin und immer mit der Partei fremdelte. Und die gerade erst der Partei faktisch den Mittelfinger entgegenstreckte, indem sie aus der „Konrad-Adenauer-Stiftung“ austrat – der CDU-Stiftung (siehe hier)

Merkel gehöre „zur CDU wie unsere anderen vier Bundeskanzler auch. Sie hat uns geprägt. Unter ihr wurde dieses Land gut regiert, sagte Linnemann jetzt in einem Interview mit einem der rot-grünen Zentralorgane, dem „Stern“. Weiterlesen auf Reitschuster.de

