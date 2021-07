CDC: Todesfälle durch Impfstoffe steigen um 2.000 in 1 Woche, fast eine halbe Million Nebenwirkungen gemeldet

Kürzlich von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichte Daten zeigten über 9.000 Todesfälle für alle Altersgruppen in den USA durch die COVID-Impfstoffe. Die jüngsten Zahlen zeigen einen Anstieg von mehr als 2.000 gegenüber der Vorwoche. Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) der CDC übermittelt wurden.

Einige Experten sagen, dass, wenn VAERS nur etwa 1 % der gesamten unerwünschten Ereignisse von Impfstoffen meldet, die hohe Zahl der Nebenwirkungen, die VAERS bereits von Angehörigen der Gesundheitsberufe gemeldet wurden, möglicherweise viel höher sein könnte.

Die neuesten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 28. Mai insgesamt 438.441 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 9.048 Todesfälle.

➡️ Quelle (englisch)

