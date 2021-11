Catherine Austin Fitts: Covid-Gesetze führen zur totalen digitalen Kontrolle

Am 12.November 2021 sprach die US-amerikanische Investmentbankerin Catherine Austin Fitts an der Medienkonferenz von Aletheia. Unter der Präsidentschaft von George H.W. Bush war sie als stellvertretende Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung tätig. Sie sprach über die weitreichende Bedeutung der Abstimmung über das abgeänderte Covid-Gesetz vom 28.11.21 für die Schweiz und weltweit. Denn nicht nur in der Schweiz werden die Covid-Gesetze immer mehr zur totalen digitalen Kontrolle eingesetzt werden. Sie ruft die Schweizer, die weltweit als Leuchtturm der Demokratie angesehen werden, dazu auf, an der Abstimmung vom 28.11.21 „Nein“ zu stimmen! Hören Sie nun selbst die aufschlussreiche Stellungnahme und verbreiten Sie diese weiter.

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung