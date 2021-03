Carsten Stahl: Keine Tests mit Impfstoff an unseren Kindern!

Kinder werden in Amerika als Versuchsobjekte benutzt, das ist unverantwortlich, skandalös und gefährlich.

Testet eure Impfstoffe an euch selbst, aber nicht an wehrlosen kleinen Kindern !!!

Sollte darüber jemals auch in Deutschland nachgedacht werden oder es dazukommen, werden wir dagegen strafrechtlich und mit allen Möglichkeiten in der Öffentlichkeit vorgehen.

Kinder sind keine Versuchsobjekte, stoppt diese unverantwortlichen Versuche an Kindern auf der Welt sofort !!!

Carsten Stahl

Bündnis Kinderschutz & Stoppt Mobbing

