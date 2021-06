Carsten Stahl: Halten Sie bitte endlich den Mund Herr Karl Lauterbach!

Wieviele Varianten & Mutationen noch, wie lange wollen Sie Herr Lauterbach, und auch alle anderen Wellen und Varianten Hellseher, noch diese Angst in der Gesellschaft mit Ihrem täglichen „Gerede“ schüren und die Bürger dadurch verunsichern und zum impfen bewegen ???

Bitte tun Sie sich selbst Herr Lauterbach und vielen Bürgern in unserer Gesellschaft einen Gefallen, halten Sie bitte endlich den Mund oder gehen Sie surfen, da können Sie so viele Wellen reiten und sich in der Sonne baden wie Sie wollen.

Erst Mutationen, jetzt Varianten, wie die neue Deltavariante, und was kommt morgen, die Omega oder Bibi-Blogsberg Variante ???

Aber gut das die Impfungen der beiden größten Hersteller natürlich zu 96 % und 92 % vor dieser neuen gefährlichen Deltavariante schützen, aber natürlich nur, wenn man sich auch zweimal mit den „Milliarden von Euro Umsatz“ Impfungen geimpft hat.

Jeder bestimmt selbst über sich und seinen Körper, und ob man sich und seine Kinder impfen möchte oder nicht.

Aber hinterfragen und absolut sicher und ohne Nebenwirkungen sollten Impfungen schon sein, zumindest habe ich diesen Anspruch und will Gewissheit und Sicherheit für mich und meine Kinder !!!

Carsten Stahl

Vater und Bürger

Freier Bürgervertreter

