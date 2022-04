Buntes Obing/Oberbayern: 54-Jährige auf Feld gezerrt und mehrfach vergewaltigt

OBING, LKR. TRAUNSTEIN. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 02.04.2022, ist eine Frau in Obing im Landkreis Traunstein von einem bislang unbekannten männlichen Täter auf offener Straße überfallen und anschließend sexuell missbraucht worden.

Die 54-jährige Frau war gegen 00:30 Uhr zu Fuß von ihrer nahegelegenen Arbeitsstätte nachhause unterwegs, als sie der Unbekannte von hinten überwältigte und anschließend mit Gewalt in ein nahegelegenes Feld westlich der Kienberger Straße zerrte. Dort verging sich der Angreifer in der Folge mehrfach an seinem wehrlosen Opfer. Erst nach ungefähr einer Stunde ließ er von ihr ab, woraufhin sich die Frau nachhause flüchten konnte. Von dort verständigte ein Angehöriger den Polizeinotruf.

Das Opfer wurde vom sofort verständigten Rettungsdienst mit Notarzt medizinisch erstversorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Unmittelbar nach der Mitteilung fahndeten zahlreiche Polizeistreifen der Polizeiinspektion Trostberg und umliegender Polizeidienststellen in und um Obing nach dem unbekannten Täter. Gleichzeitig nahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein erste Ermittlungen am Tatort und in dessen Umfeld auf. Trotz intensivster Bemühungen konnte bislang kein Tatverdächtiger ausfindig gemacht werden.

Das Opfer konnte den Angreifer wie folgt beschreiben:

ca. 30 Jahre alt; etwa 170 cm groß; schlank; kurze, dunkle Haare; bekleidet mit einem grauen Kapuzenpulli und darüber einer schwarzen Jacke; er sprach teilweise englisch und teilweise gebrochen deutsch.

Hinweise erbittet die Kripo Traunstein unter der Telefonnummer 0861 / 9873-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

4.9 17 Bewertungen Artikel Bewertung