Bunte Schlägerei in Italien: Ein Schwerverletzter – vier Festnahmen

MONDOLFO – Ein Ereignis und schon war die Hölle los. Der Vorfall ereignete sich im Morgengrauen in der Nähe des Discodinner-Clubs Miu in Marotta di Mondolfo, in der Gegend von Pesaro, wo um 21 Uhr das Metropoly der Musik von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen begonnen hatte. Dem Vernehmen nach hat ein Tunesier einen Nordafrikaner niedergestochen, woraufhin eine Schlägerei ausbrach, an der auch eine Gruppe Dominikaner beteiligt war. Die Carabinieri, die vor Ort waren, wurden bei dem Handgemenge ebenfalls angegriffen und verwundet. Bislang wurden vier Personen festgenommen.

Hunderte betrunkener Jugendlicher, von denen viele mit Stöcken und Messern bewaffnet waren, gingen ohne Hemmungen aufeinander los, auch nicht gegenüber zwei Soldaten der Arma, die eingriffen, um die Gemüter zu beruhigen. Ein junger Mann aus dem Senegal wurde in den Unterleib gestochen: Sein Zustand ist ernst und er wird im Krankenhaus Marche Nord in Pesaro operiert.

