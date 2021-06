Bunte Bilder aus Italien

Mittlerweile gehören solche Szenen zum Alltag in Italien, die sich vor allem in den Großstädten abspielen. Auch in Mailand kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Migranten, wie am 6. Juni 2021 (obiges Video) auf der Piazza Meranti nahe des Mailänder Doms. Rund 50 „Jugendliche“ beteiligten sich an einer Massenschlägerei, wobei Stühle als Hilfsmittel eingesetzt wurden, vermutlich um die Hände zu schonen.

Seit der Ankunft von Bootsmigranten wirken die italienischen Städte (aber auch viele andere europäische Städte) viel lebhafter und ergänzen die bereits vorhandenen Sehenswürdigkeiten. Und weil es so schön bunt ist, noch ein weiteres Video aus Mailand:

Milano, scontri tra bande di clandestini africani in pieno giorno. Degrado assoluto, povera Italia. https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/Xw2kcOT9Ju — RadioSavana (@RadioSavana) May 23, 2021

