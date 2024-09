Bundesregierung zahlte seit 2015 fast 40 Millionen Euro für freiwillige Rückkehr von Migranten

Deutsche Bundesregierungen haben seit 2015 insgesamt fast 40 Millionen Euro für die freiwillige Rückkehr von Migranten ausgegeben. Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner hervor, die NIUS exklusiv vorliegt. Demnach haben die Regierungen in neun Jahren Zahlungen in Höhe von 38.129.147,19 Euro an 69.287 Rückkehrer ausgezahlt. Weiterlesen auf nius.de

