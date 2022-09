Bundesregierung will jedem Bürger „digitale Identität“ verschaffen

Am Mittwoch erklärte Finanzminister Christian Lindner, dass die Bundesregierung mit „aller Macht“ daran arbeite, jedem Bürger in Deutschland eine digitale Identität zu verschaffen.

Diese ist ein „Kernprojekt“ der Digitalstrategie der Bundesregierung, die einen „lernenden, digitalen Staat“ zum Ziel hat.

Lindner erklärte: „Die Bundesregierung will den Personalausweis digitalisieren und nennt das digitale Identität. In Wahrheit öffnet das aber einen Möglichkeitsraum für neue Verwaltungsdienstleistungen und auch für neue Dienstleistungen aus der Privatwirtschaft, die eine Voraussetzung haben, dass man nämlich rechtssicher, transparent mit Datenschutz Gesichtspunkten sich identifizieren kann. Also von den Finanzdienstleistungen bis zu Verwaltungsdienstleistungen gibt es eine Voraussetzung, die digitale Identität, und dieses Schlüsselprojekt wollen wir jetzt mit Macht vorantreiben.“

Dadurch verspreche sich auch die Regierung, bis Ende dieser Legislaturperiode die digitale Abgabe der Steuererklärung zu erleichtern.

Auf längere Sicht könne sich Lindner auch vorstellen, dass dies in Zusammenarbeit mit einer Künstlichen Intelligenz einhergehe, die automatisch Belege erkenne und direkt in die Steuererklärung einfüge.

Politikstube: Im Video ab Minute 1:37 kommt dann die Frage zum Entlastungspaket, das wurde bereits gestern in einem Video von Boris Reitschuster – Indiana Lindner auf der Suche nach der IBAN – thematisiert.

