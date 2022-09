Bundesregierung will Fachkräfte mit Aussicht auf deutschen Pass ins Land locken

Die Bundesregierung will Fachkräfte aus dem Ausland mit der Aussicht auf einen deutschen Pass locken – außerdem sollen künftig Mehrfachstaatsangehörigkeiten möglich sein. „Deutschland muss ein Einwanderungsland sein, das auch im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte attraktiv ist“, heißt es in der Fachkräftestrategie der Regierung, die dem Nachrichtenportal „The Pioneer“ am Mittwoch vorlag.

Einbürgerungen sollen demnach künftig bereits nach fünf Jahren möglich sein, „bei besonderen Integrationsleistungen“ sogar schon nach drei Jahren. Insgesamt sollen Einwanderungs-, Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrecht den Plänen zufolge modernisiert, Verfahren zügiger und vereinfacht werden.

Mehr auf Welt.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Der deutsche Pass verkommt zum Alltagsartikel, aber die Vergabe hat auch ein Gutes aus Sicht der Politik, neue Wähler werden erzeugt und die Statistiken, wie z.B. Arbeitslose, erhalten einen Zuwachs in der Kategorie „deutsch“, nebenbei die Erfolgsmeldung, die Zahl der Zugewanderten hat sich reduziert.

Angesichts hoher Gas-Strom-und Spritpreise dürften immer mehr Betriebe im Mittelstand und auch Kleinbetriebe ihre Produktionen einstellen, der Normalbürger wird sich kaum noch etwas leisten können, wie z.B. ein Essen im Restaurant. Der Fachkräftemangel dürfte in naher Zukunft das geringste Problem sein, im Gegenteil zu der wachsenden Zahl der Arbeitslosen.

