Bundesregierung verbreitet Geschichtslüge zu Gastarbeitern: „Ohne euch hätte es das Wirtschaftswunder nie gegeben“

Vor 63 Jahren unterzeichnete das Kabinett Adenauer in Bad Godesberg das erste Gastarbeiter-Abkommen mit der Türkei. Den Jahrestag nutzte die Bundesregierung, um eine mittlerweile beliebte Geschichtslüge zu verbreiten: Ohne die türkischen Gastarbeiter hätte es kein deutsches Wirtschaftswunder gegeben, hieß es am Mittwoch in einem Videobeitrag der Bundesregierung.

Je öfter die Lüge wiederholt wird, desto mehr Leute glauben auch den alternativen Fakten. Nach und nach sickert in der Bevölkerung der Gedanke ein, dass erst die türkischen Gastarbeiter das Wirtschaftswunder ermöglicht hätten. Tatsächlich jedoch könnte die Verdrehung der eigenen Geschichte kaum größer sein. Weiterlesen auf nius.de

