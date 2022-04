Bundesregierung sagt Milliarden-Darlehen für ärmere Länder zu

Angesichts der schweren Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Weltwirtschaft hat die Bundesregierung Milliarden-Hilfen für ärmere Länder angekündigt. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sagte am Mittwoch bei einem Besuch in Washington, Deutschland werde Darlehen in Höhe von 6,3 Milliarden Euro für einen neuen Treuhandfonds des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Verfügung stellen.

Deutschland werde außerdem 100 Millionen Euro für einen Fonds für Zinssubventionen für arme Länder bereitstellen.

„Wir sehen steigende Zinsen, wir sehen schwächere Wechselkurse, steigende Nahrungsmittelpreise.“ Davon betroffen seien besonders Schwellen- und Entwicklungsländer.

Der Finanzminister machte für die gegenwärtigen Probleme der Weltwirtschaft Russland verantwortlich: „Die Verantwortung für die gegenwärtigen makroökonomischen Risiken trägt allein Russland. Die Verantwortung liegt in Moskau.“

Mehr auf Epoch Times

Politikstube: Darlehen – ärmere Länder, das Geld der Steuerzahler ist für immer weg, es kommt nie wieder zurück, aber so soll es wohl auch sein, Hauptsache die Deutschen haben es nicht.

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung