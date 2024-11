Bundesregierung muss zugeben: Abschiebungen laufen ins Leere

Strenge Grenzkontrollen und konsequente Abschiebungen als Mittel gegen die seit Jahren verfehlte Migrations- und Willkommenspolitik. Damit wollte die inzwischen auch offiziell gescheiterte Ampel-Koalition das politische Ruder noch einmal herumreißen. Doch zu viel mehr als entsprechende Ankündigungen konnte sich die Bundesregierung dabei nie durchringen. Jetzt zeigen offizielle Zahlen das ganze Ausmaß des Versagens.

Stets wurde betont, dass sich die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland in diesem Jahr schon erhöht habe. Waren es im vergangenen Jahr noch rund 16.400 Ausweisungen, so liegt die Zahl der seit Januar 2024 vollzogenen Abschiebungen bei genau 14.718. Eine deutliche Steigerung zeichnet sich wenige Wochen vor Silvester also erneut nicht ab. Weiterlese auf Reitschuster.de

