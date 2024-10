Bundesregierung kennt Zahl illegal eingereister Migranten nicht

Die Bundesregierung kann derzeit keine genauen Zahlen über die Zahl der „illegal eingewanderten Migranten“ in Deutschland nennen, wie aus der Antwort auf eine Große Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervorgeht. In der Anfrage wollten die Abgeordneten vor dem Hintergrund der Studie des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen „The Scaling Fences: Voices of Irregular African Migrants to Europe“ Auskunft über die migrationspolitischen Auswirkungen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit und der Rücküberweisungen erhalten. Weiterlesen auf freilich-magazin.com

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung